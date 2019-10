O jornal da diversão

Depois de ter pensado por muito tempo na traição como um comportamento que só pode ser atuado por indivíduos do sexo masculino, nos últimos anos também nos concentramos no fenômeno da traição realizado pelas mulheres, que mais e mais procuram por aventuras extraconjugais, e, apesar da tradicional modéstia em falar sobre certos assuntos - obviamente quando se referem à sua própria pessoa, porque então, você sabe, quando falam sobre os outros... - surge da pesquisa muito recente que entre as mulheres nos 40 não é mais um tabu falar sobre a vida sexual, e na verdade, frequentemente se abandonam até mesmo ao prazer frívolo da traição, sem se fazer muitos problemas.

É, certamente, uma daquelas notícias que se destina a ser discutida, acima de tudo, porque prejudica o mito da mulher vivida, talvez até temerosa, que gosta de criticar os comportamentos sexuais dos outros, mas que agora foi desmascarada. como o verdadeiro protagonista do universo da traição, apesar de todas as convenções e de todos os lugares comuns que antes prevaleciam na moralidade comum.

Para uma análise dos resultados de pesquisas recentes realizadas entre o público feminino, verifica-se que quase duas em cada três mulheres afirmam ter conquistado, após os quarenta anos, uma maior consciência de si e de suas necessidades, também em termos de sexo, e assim, esses jovens de quarenta anos se sentem desinibidas, prontas para dedicar-se às suas paixões mais quentes e menos divulgadas.

Mas o que deve nos fazer refletir mais, de acordo com essas investigações, é que duas cada três mulheres não estão prontas para dizer que estão felizes em termos de sexo: com isso, elas querem dizer que em seus casamentos são o aspecto da sexualidade é deixado ao acaso e não é o resultado de pesquisa, experimentação, diálogo e subsequente realização de desejos sexuais; mais da metade das mulheres, na verdade, fala de medos sobre a externalização para o parceiro de fantasias eróticas de acordo com seus desejos reais.

Ao fazê-lo, e é aí que esta maneira de compreender e experimentar a sexualidade emerge em todo o seu peso, três em cada quatro mulheres chegam a admitir que têm um amante, cada vez mais conhecido online em um site de encontros: números que devem fazer as pessoas refletirem e insistirem em rever certos lugares comuns enraizados em nossa sociedade.