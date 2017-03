O jornal da diversão

Se é verdade que "Nerd é o novo sexy," queridos amigos nerd, para vocês há uma boa chance de conquistar a garota dos seus sonhos. Além disso, Sheldon, Leonard e o resto da brigada alegre do seriado cult "Big Bang: A Teoria", tem desalfandegado há tempo os estilos clássicos do perdedor insocial, para nos dar um tipo espiritual, inteligente, peculiar e muito carismático, embora não um Adônis. E uma vez que somos unânimes em dizer que a beleza na vida não é tudo, mas é a primeira qualidade a desvanecer-se, vamos ver quais são as setas no seu arco, para abrir uma brecha no coração de seu amor. Embora por enquanto ela não vai sequer olhar para você e você se sente um coitado perdedor cheio de ilusões, é hora de passar à ação e mostrar o melhor de você.

Reflexo no espelho

Lembre-se que se você será o primeiro a não acreditar em si mesmo e achar-se inadequado esta é a percepção de outros têm de você em troca. É a hora de fazer crescer a sua autoconfiança. Seja honesto e se olhe no espelho. Você se vê sobrecarregado, negligenciado, malvestido e com um corte de cabelo fora de moda? Ninguém lhe pede para mudar, mas, pelo menos, para melhorar sua maneira de se propor, sua aparência e higiene pessoal, isso é!

Orgulho de ser nerd!

Você é o clássico tipo que, apesar de uma cultura enciclopédica que faria inveja a Wikipedia, andar curvado, os olhos baixos, e quando cruza o olhar da gata que você gosta, gagueira, fica vermelho e murmura alguma coisa ininteligível? É isso mesmo que faz de você um perdedor. Seja orgulhoso de quem você é, seja orgulhoso de seus conhecimentos e torne-los a sua força para tornar-se interessante e diferente da multidão aos olhos dela. Um cérebro bem ativo é mais sexy do que qualquer bíceps cintilante.

A tecnologia é sua aliada

E você a este respeito não teme qualquer rival. Se você não tem o número de celular dela, as redes sociais (Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram ...) vêm para ajudá-lo, e pode ser uma ótima maneira de superar a timidez da abordagem inicial. Mas cuidado, nem todos têm um perfil nas redes sociais, muitos ainda são cautelosos ou simplesmente as usam pouco e as consideram apenas um desperdício de tempo. O risco é que uma mensagem privada permaneça como "não lida" durante meses, e isso não é o que você quere. Para entender se ela é viciada com a web, você pode simplesmente verificar a frequência de suas postagens e suas interações on-line, e se quando você a encontra ela permanece perpetuamente colada na tela do smartphone. Com estes passos, não será difícil de encontrar a metodologia correta com a qual a atuar para entrar em contato com ela.

Ou, porque não, pode se cadastrar em um dos vários sites de relacionamento ou em uma chat de sexo, para vencer a timidez e aprender a se soltar quando conversar com uma garota, o tramite da tela do computador pode facilitar a quebrar o gelo inicial.

E em qualquer caso, mesmo que a tecnologia possa ajudar uma primeira abordagem, lembre-se de que a sedução, aquela verdadeira, é na vida real, porque uma mulher tem necessidade de ações concretas e presença tangível, de sentir-se desejada e amada. E é muito mais eficaz um "eu gosto de você" sussurrado baixinho no ouvido, que enviar um pequeno coração no chat do Facebook.