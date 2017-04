O jornal da diversão

A paquera é considerada o meio pelo qual conquista sua amada. Em sua atuação entram em jogo de fatores legados ao instinto, mas também, como no caso do namoro humano, complexos fatores culturais e antropológicos." Esta definição canônica do namoro, mas o que realmente significa hoje em dia se deixar cortejar e ser um pretendente, duas locuções que aparecem tão fora de moda e em vez disso, são absolutamente atuais?

Retomar nosso tempo

Igualdade de direitos e deveres entre os sexos tem levado cada vez mais em direção um nivelamento das funções e tarefas e confusão mesmo em abordagens amorosas. A pressa, os relacionamentos de uma noite só (One night stand), onde os amantes se encontram em um social network e terminam com uma mensagem de texto, não criam o espaço de tempo certo, dilatado, que é preciso para um relacionamento a crescer e fortalecer. Se você está solteiro e à procura de uma alma gêmea, tome seu tempo, paquere e deixe-se paquerar. Especialmente se você entendeu que os encontros fugazes de uma noite já não são o que você precisa: como uma flor bem cuidada e regada diariamente para fazê-la crescer e fortalecer, deixe seus sentimentos tomar seu tempo e espaço para crescer.

Às vezes surge espontânea a pergunta. O que aconteceu com os homens galantes do passado, atentos às suas necessidades não destinadas apenas para levá-la para a cama na primeira noite, mas com elegância e o sincronismo certo, lhes faziam cair aos seus pés? Acredite, os homens pensam o mesmo quando veem as mulheres com atitude agressiva, como não tivessem tempo a perder.

A paquera como um jogo

A beleza dos encontros, não só do primeiro, mas de todos aqueles que vêm, está na dança sutil em que homens e mulheres também têm importantes passos a serem dados. Deixar-se cortejar, então, significa deliciar-se com o fluxo de sentimentos, com as atenções e gestos, porém leves, desde que vocês têm sido claros desde o início sobre os limites que não devem ser excedidos. Respeito como sempre, antes de mais nada. Aprender a receber e aceitar os elogios e o guardá-los como um tesouro, dá ao homem o privilégio "de ser cavaleiro" com uma mulher, como abrir a porta do carro, ou servir uma bebida. São pequenos gestos românticos que aquecem o coração. Nas regras não escritas do namoro é ele que tem que dar o primeiro passo, mas cabe à mulher deixa-o saber claramente quando é hora de agir.

É preciso dizer, no entanto, que o namoro requer uma certa quantidade de sinceridade consigo mesmo; desnecessário e prejudicial é deixar-se paquerar por uma pessoa que não lhe inspira qualquer tipo de sentimento, você corre o risco apenas de feri-lo e causar um feio mal-entendido.

Cartão de identidade de um perfeito cortejador

Não é que o homem nunca deve pedir, como recitava uma publicidade bem conhecida, mas o homem sério, gentil e atencioso que realmente se preocupa de cuidar "dela" em todas as facetas. O verdadeiro pretendente não é insistente e não faz pressões e especialmente nunca deixa de cuidar de você quando você não está. Às vezes uma mensagem ou uma ligação para ver se você chegou em casa com segurança, é tudo o que é realmente preciso para entender o coração de uma pessoa.