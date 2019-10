O jornal da diversão

Após o casamento, 1 casal cada 3 não transa por causa da rotina. Estes são os dados de uma pesquisa, que mostram que 30% dos casais casados há pelo menos 15 anos não têm vida sexual e que mais e mais homens usam estimulantes sexuais e suplementos para aumentar a testosterona para melhorar o desempenho e o desejo sexual.

A figura aumenta de maneira preocupante à medida que aumenta o número de anos de casamento. Para casais casados há mais de 30 anos, 50% não faz sexo, com uma alta porcentagem de recusa pelos homens. Então casais que vivem como irmãos aumentam? Falamos de casais jovens com menos de oitenta anos, mas de cônjuges com uma idade média de menos de 50 anos.

O declínio do desejo deve ser atribuído por 60% à rotina da vida como casal, inimigo do sexo. Além disso, após a idade de 50 anos, doenças como distúrbios que levam à dificuldade de ter relações sexuais podem ocorrer, os casos mais comuns no homem são a disfunção erétil e a ejaculação precoce. A ansiedade e a duração do desempenho foram o tema de um estudo australiano que indica quanto tempo uma relação sexual deve durar.

Os problemas

Nós falamos de ejaculação precoce se o homem chega a ejacular em menos de 3 minutos, este é o limite em que os médicos confiam para fazer um diagnóstico. O estudo, publicado no Journal of Sexual Medicine, destacou como entre 25 e 30% dos homens sofrem com esses problemas desde que eram jovens, antes de 35 anos.

Um 2/3% dos homens encontraram tais dificuldades desde as primeiras aproximações com o outro sexo e para os restantes 6/7% é um problema encontrado durante a sua vida sexual. As condições de tal inconveniente podem ser diferentes e nem em todos os casos ocorrem. Na verdade, falamos sobre problemas de ejaculação precoce, mesmo em todos os casos em que somos incapazes de controlar a duração da relação sexual, retardando ou antecipando a ejaculação. Depois, há, como é fácil entender, toda uma série de consequências psicológicas que podem levar a evitar o relacionamento sexual.

A solução

Novos estímulos, encontros com pessoas do sexo oposto que podem estimular fantasias e reavivar sua vida sexual. O problema da ejaculação precoce variável é subjetivo e pode ocorrer intermitentemente.

Fatores como estresse, vida de casal monótona e outras situações que não permitem que você viva plenamente e na melhor das maneiras seu relacionamento sexual podem levar a sérias consequências que exigem a intervenção e apoio de um especialista.

Sem dúvidas nestes casos uma ajuda pode vir de um extensor peniano, de estimulantes sexuais, remédios naturais para melhorar a potência sexual e suplementos para aumentar a testosterona.