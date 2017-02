O jornal da diversão

Os sites de namoro online foram criados para proporcionar uma oportunidade diferentes para encontros e contatos com parceiros potenciais. Criados para diminuir as distancias entre as pessoas que têm o desejo de fazer novos amigos, combinar encontros sexuais ou conhecer parceiros para um relacionamento sério.

Hoje, os sites que oferecem a oportunidade de participar e fazer encontros são diferentes e aumentam cada dia mais, porque, as vezes sem custos ou com o pagamento de uma pequena taxa de inscrição, permitem conhecer novas amigas. Aqueles que se inscreverem não é dito que sejam em busca de um relacionamento sério, mas definitivamente querem conhecer alguém, as vezes só para amizade, as vezes para curtir uma noite de sexo casual. A rede é povoada por muitas pessoas, e como na vida real, há pessoas de todos os tipos. Entregar-se cegamente a um estranho, no entanto, escondido por uma tela, e tantas palavras escritas em um bate-papo pode ser arriscado se você não considerar cuidadosamente o que pode significar encontrar-se com um desconhecido.

Como se comportar nos sites de namoro online?

As regras são poucas, mas essenciais. Você deve definitivamente evitar se entregar ao primeiro a chegar, porque na rede circulam muitas identidades virtuais as quais não é recomendado dar crédito sem examinar que as palavras escritas têm algum vínculo com a realidade. Mas acima de tudo, é bom ter cuidado com aqueles que ficam muito tempo envoltos em mistério, de quem não quer se encontrar ao vivo ou na webcam, que está relutante em falar sobre si mesmo até depois de um tempo que vocês se conhecem.

Especialmente às mulheres, é mais provável que sejam presa de perfis falsos criados para atrair e convencer a pessoa a bater um papo. O objetivo é poder flertar e arranjar um encontro sexual, até mesmo só virtual, ou para quem está casado, conhecer mulheres que podam tornar-se amantes. Aqui é que quem se cadastra com uma intenção completamente diferente, é claro, vai ficar desapontado por esta descoberta.

Devido ao anonimato da rede e do conhecimento on-line, é bom antecipar, do outro lado da tela, há uma pessoa que pode não dizer toda a verdade sobre sua profissão e sobre sua vida privada em geral. É certamente evidente que isso não acontece em todos os casos, mas deve ser levado em consideração para evitar cair vítimas de fraudes ou enganos.

Primeiro, vamos esclarecer a nos mesmos qual é o propósito que nos levou a cadastrar-se uma plataforma de encontros online. Depois poderemos refinar nossas pesquisas orientadas e selecionadas com base em nossas ideias, considerações e análises.

Uma política pode ser escolher somente perfis com fotos, ou descartar quem escreve sobre si mesmo muito pouco e mal. Não é uma atitude de classe, é claro, mas tendo em conta o meio e a modalidade, uma forma de evitar "golpes" é escolher a clareza.

Uma linguagem obscura, frases com erros gramaticais, uma escassez de detalhes pode ser sintoma de pessoas que não têm vontade de falar de si mesmos, ou quem precisam dizer muito pouco. O que que você acha?

Outro truque é evitar dar o número do seu celular. Se o pensamento é que "falamos no Whatsapp", mas não. Hoje, com a tecnologia cada vez mais sofisticada, temos de assumir que a nossa posição geográfica é pode ser interceptada através do nosso número de celular. Isso acontece porque os smartphones estão cada vez mais equipados com hardware e software inteligente o suficiente para trabalhar como um computador real.

Antes de dar detalhes de contato pessoal, é bom conversar com a pessoa que você conheceu no chat pelo menos por algumas semanas, tentando aprofundar seus conhecimentos. Mesmo quando nos sentimos bem falando com alguém, ao ponto que não podemos esperar para encontrá-lo no chat e falar com ele, você deve sempre ter o desprendimento necessário para uma avaliação adequada das implicações possíveis. Ainda não conhecemos essa pessoa, e tudo pode acontecer até conseguirmos o gabarito no real. Mantenha a guarda.

Para testar a qualidade da informação que nos é dada, uma boa ideia é repetir várias vezes a mesma pergunta depois de algum tempo. Se o senhor X ou Y mentiu a primeira vez, você vai perceber, porque sua segunda resposta, pode cair em contradição com a primeira. Este método não é garantido que funcione, mas pode ser um dos mais simples e mais imediatos para testar a sinceridade do nosso interlocutor.

Geralmente algumas mentirinhas acontecem, principalmente as mulheres às dizem para mascarar a sua idade, o calcanhar de Aquiles de muitas senhoras não mais adolescentes que se matriculam nos sites de encontros para conhecer homens. Mas esse tipo de mentira pode também ser aceitável. Há outras, no entanto, que não deveríamos dizer ou sofrer. Não é fácil perceber, claro, só pode acontecer com o tempo e com algum descuido de quem falhou ou disse mentiras.

As piores mentiras que podem comprometer um relacionamento que começa são aquelas que afetam a sua profissão, seu status, seus hábitos, quando são informações significativas. Por exemplo, se sabemos que uma pessoa que diz de exercer uma profissão e ganhar muito dinheiro, detalhe que pode ser irrelevante para alguém mas pode não ser para outros, pode ser decepcionante descobrir, então, ao longo do tempo, que não há nem o trabalho nem o salário.

Quando iniciámos um relacionamento a distância, embora baseado apenas na comunicação, é difícil avaliar a situação com a cabeça fria. O contato on-line é mediado e filtrado na tela, as palavras criam vidas paralelas, quando mentimos, sabemos fazê-lo um pouco para jogar um pouco para criar suspense em querer dar uma ideia de si mesmo diferente do que realmente somos. Até um certo limite pode também funcionar e não trazer confusão, mas se você passar por cima e criar uma expectativa que, sem dúvida, irá ser decepcionada, não é mais um jogo, mas uma armadilha.

Mesmo se não houvesse mentiras nem grandes nem pequenas, para distinguir os efeitos, relacionamentos on-line ainda são arriscados porque criam um mundo virtual, no caso presente, onde é fácil acreditar que a cumplicidade é a premissa dialógica para uma história de amor de mil e uma noites.

A melhor atitude seria não se iludir quando você conhece alguém on-line e permanecer objetivo na frente a oportunidade que temos diante de nós. Podemos viver a aventura muito levemente, sem expectativas, ou podemos determinar – como já foi dito – que aquilo em que acreditamos é verdadeiro.

Nunca é aconselhável que se deixar levar por um relacionamento virtual sem um mínimo de objetividade.