O jornal da diversão

Se é verdade que as redes sociais têm dado uma atualização forte na forma em que que ambos os sexos têm em relação às possibilidades e facilidades para conhecer novas pessoas, carecia de um aplicativo específico, especialmente concebido para mulheres solteiras, que poderia rapidamente e facilmente botar em contato a "caçadora" com a presa disponível. Mas vemos em detalhe o que é.

Nascido de uma ideia brilhante Whitney Wolfe, co-fundadora de Tinder, a popular rede social para solteiros em todo o mundo, Bumble, o nome, é um App para apenas as mulheres, o que essencialmente incorpora o mesmo caminho. Aproveitando o GPS do dispositivo móvel, ele mostra às mulheres todos os homens solteiros na área, que, é claro, devem ter, por sua vez Bumble instalado em seu dispositivo.

Portanto, se têm homens lendo, saibam que apenas com a App baixado e GPS ligado terá a chance de ser capturado pelo vasto mar de solteiras, ou pelo menos ser localizado mesmo off-line. Depois de ter introduzido os parâmetros de pesquisa, e encontrado o cara perfeito ou o homem ideal, a mulher tem apenas 24 horas de tempo (como é o caso de Snapchat) para dar o primeiro passo e conhecer a pessoa em causa. Se você decidir não entrar em contato, o perfil do mesmo vai desaparecer para sempre. É claro que, neste ballet, é unicamente a mulher a ter as rédeas do jogo e, portanto, a decidir o destino de ambos. Só têm que descobrir, em seguida, se Bumble vai ver o nascimento de tantos novos amores ou colossais fugidinhas apenas de uma noite, se vai ter casório ou não.